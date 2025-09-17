Siirt'te Hava Ambulansıyla 59 Yaşındaki Sepsis Hastası İstanbul'a Sevk Edildi

Siirt'te sepsis tanılı 59 yaşındaki D.K., ileri yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığı hava ambulansıyla İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:53
Sağlık Bakanlığı yönlendirdiği hava ambulansı Siirt Havalimanı'na indi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sepsis tanısıyla takip edilen D.K. adlı 59 yaşındaki kadın hastanın klinik durumu ve ileri yoğun bakım ihtiyacı değerlendirildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda hastanın tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Havalimanı'na hava ambulansı yönlendirildi.

D.K., hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü.

