Siirt'te Hava Ambulansıyla 59 Yaşındaki Sepsis Hastası İstanbul'a Sevk Edildi

Siirt'te 59 Yaşındaki Sepsis Hastası Hava Ambulansıyla İstanbul'a Sevk Edildi
Sağlık Bakanlığı yönlendirdiği hava ambulansı Siirt Havalimanı'na indi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sepsis tanısıyla takip edilen D.K. adlı 59 yaşındaki kadın hastanın klinik durumu ve ileri yoğun bakım ihtiyacı değerlendirildi.
Yapılan değerlendirme sonucunda hastanın tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
Talep üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Siirt Havalimanı'na hava ambulansı yönlendirildi.
D.K., hava ambulansıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye götürüldü.