Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki E.Ü, önce otomobil sonra kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı; iki sürücü gözaltında.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 21:33
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 21:55
Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kaza Lütfü Kayra Caddesi'nde meydana geldi

Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ü (8)'ye önce bir otomobil, ardından karşı yönden gelen bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi.

Kazada rol oynayan otomobil, 35 DT 651 plakalı olup, aracı kullananın A.K olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa, aynı anda karşı yönden gelen 13 AAS 309 plakalı kamyoneti kullanan Ö.M.Y. de çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından tedavi ve takibi için Diyarbakıra sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken önce otomobilin, ardından kamyonetin çarptığı çocuk...

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken önce otomobilin, ardından kamyonetin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Siirt’te yolun karşısına geçmeye çalışırken önce otomobilin, ardından kamyonetin çarptığı çocuk...

İLGİLİ HABERLER

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı
7
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak