Siirt'te İki Araç Çarpmasıyla 8 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Kaza Lütfü Kayra Caddesi'nde meydana geldi

Siirt'te, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ü (8)'ye önce bir otomobil, ardından karşı yönden gelen bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanma meydana geldi.

Kazada rol oynayan otomobil, 35 DT 651 plakalı olup, aracı kullananın A.K olduğu öğrenildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa, aynı anda karşı yönden gelen 13 AAS 309 plakalı kamyoneti kullanan Ö.M.Y. de çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; burada yapılan müdahalenin ardından tedavi ve takibi için Diyarbakıra sevk edildi.

Gözaltına alınan 2 sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

