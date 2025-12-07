Siirt'te kaçak avlanan kişiye 15 bin 383 lira ceza

Siirt'te kaçak avlanmaya ağır para cezası

Siirt'te ava kapalı alanda takozsuz av tüfeği ile avlandığı tespit edilen bir kişiye, idari işlem uygulanarak 15 bin 383 lira para cezası kesildi.

Denetimler DKMP ekipleri tarafından sürdürüldü

Olayla ilgili inceleme, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne (DKMP) bağlı ekiplerin çalışması sonucu ortaya çıktı. Muş DKMP, Siirt DKMP, Bitlis DKMP, Hakkari DKMP ve Van DKPM ekipleri koruma-kontrol faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Söz konusu kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri gereğince, avcılık belgesi olmadan ve takozsuz av tüfeğiyle ava çıktığı için idari para cezası uygulandı.

