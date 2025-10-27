Siirt'te Kan Bankası Teknisyeni Lösemili Kıza Trombosit Bağışladı

FECRİ BARLIK / RECEP ÇELİK

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören 13 yaşındaki Feyze Ahmed için hayati öneme sahip trombosit ihtiyacı doğdu.

Durum, hastanenin kan bankasına bildirildi. Donör beklemek yerine, kan bankasında görevli laboratuvar teknisyeni Emin Çetinkaya anons yaparak bağış çağrısında bulundu; uygun donör gelmesini beklemeyip kendisi bağışta bulunma kararı aldı.

Gerekli testlerin ardından ilgili formu dolduran Çetinkaya, aferez yöntemiyle trombosit bağışı gerçekleştirerek hastanın ihtiyacını karşıladı.

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuk için hastanede anons yaptık. Vakit kaybetmemek için testlerimi yaptırdım ve ilgili formu doldurdum. Trombosit bağışı yaparak hastamızın ihtiyacını karşıladık." dedi.

Teknisyen, trombositin bazı hastalar için hayati önem taşıdığını belirterek, daha önce hastalar ve yakınlarının Batman, Diyarbakır, Malatya ve İstanbul gibi illere giderek tedavi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Hastane ve idarenin katkılarıyla bu cihazların alınmasının ardından il dışına sevklerin azaldığını vurguladı.

Çetinkaya, düzenli kan stokunun korunmasının önemine dikkat çekerek, herkesi kan bağışına çağırdı: "Bu bağışlar bugün başkasına, yarın bize lazım olabilir. Bu konuda herkesin gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum."

Feyze Ahmed'in annesi Rim Ahmed ise kan bankasını ziyaret ederek, kızına bağışta bulunan Emin Çetinkaya ve çalışanlara teşekkür etti.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç da Çetinkaya'nın duyarlılığını önemseyerek teşekkür etti. Altunç, kan bağışının sürekli olması gerektiğini vurguladı ve "Bu tür anonsları duyduğumuzda herkes önce kendisini sorumlu tutmalı" çağrısında bulundu. Altunç, bağışlanan kanın çeşitli aşamalardan geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını hatırlattı.

Siirt'te tedavi gören lösemi hastası kız çocuğu ihtiyacı olan trombosite (kanda pıhtı oluşturan ve kanamayı durduran veya engelleyen küçük, renksiz hücre parçaları) kan bankasında görevli laboratuvar teknisyeninin bağışıyla ulaştı. Laboratuvar teknisyeni Emin Çetinkaya (fotoğrafta) açıklama yaptı.