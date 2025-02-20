Siirt'te Kar Mağduru Ambulans Kurtarıldı

Siirt’in Pervari ilçesinde hasta taşıyan ambulans kar nedeniyle mahsur kaldı, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:48
Siirt'te Kar Mağduru Ambulans Kurtarıldı

Siirt'te Ambulans Kaza Kurtarma Operasyonu

Siirt'in Pervari ilçesinde bir ambulans, kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Geçittepe mevkisinde yaşanan bu talihsiz olay, hasta taşıyan ambulansın bir gecezí yolda kara saplanması sonucu gerçekleşti.

Pervari'ye bağlı Doğanköy'den apandisit rahatsızlığı bulunan M. Onat'ı (20) almak üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar ve tipi nedeniyle ilerleyemedi. Olayın ardından durumu fark eden sağlık ekipleri, bölgeye İl Özel İdaresi ekiplerini sevk etti.

Gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle ambulans kurtarıldı ve hasta, Pervari Devlet Hastanesi'ne zamanında ulaştırıldı.

Bu olay, kış aylarında kara saplanan araçların hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla...

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla...

Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

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