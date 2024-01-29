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Siirt'te kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde mahsur kalan hasta kadının imdadına ekipler yetişti

Siirt'te kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde mahsur kalan hasta kadının imdadına ekipler yetişti Kar esareti yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesindeki köyü kar nedeni ile ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan bir kadının hastalanması üzerinde ekiplerden yardım istendi. Ekiplerin yardımı ile hasta kadın hastaneye yetiştirildi.