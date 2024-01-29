Siirt'te kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan köyde mahsur kalan hasta kadının imdadına ekipler yetişti
Kar esareti yurt genelinde etkisini göstermeyi sürdürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesindeki köyü kar nedeni ile ulaşıma kapandı. Köyde yaşayan bir kadının hastalanması üzerinde ekiplerden yardım istendi. Ekiplerin yardımı ile hasta kadın hastaneye yetiştirildi.
İl Özel İdaresi, ilçedeki Nallıkaya köyünde oturan 31 yaşındaki Rabia Caylı'nın hastalandığını ve yakınlarının yetkililere haber verdiğini duyurdu. Köye 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
Ambulans köyün yakınında kara saplandığı için İl Özel İdaresine haber verildi. Bölgede kar temizliği yapan ekipler, sıkışan ambulansı zincirle çekip köye götürdü. Ambulansa bindirilen Caylı, Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine sevk edildi.