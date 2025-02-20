Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle 84 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde yoğun kar yağışı 84 yerleşim biriminin yolunu ulaşıma kapattı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:18
Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle 84 Yerleşim Biriminin Yolu Kapandı

Siirt’te Kar Engeli

Siirt’in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucu, toplamda 84 yerleşim biriminin yolu ulaşımı kapandı. Valilikten alınan bilgilere göre, bu durum kentin bazı bölgelerinde devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle gerçekleşti.

Ulaşım Çalışmaları Başlatıldı

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sürücülere ise buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu...

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu...

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 84 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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