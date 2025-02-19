Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:50
Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Siirt İlinin 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 Ekim 2023 tarihinde taşımalı eğitime ara verildi.

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre yarın kent genelinde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekti.

Kızılkaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu üç ilçede taşımalı eğitime ara verileceğini duyurarak, “Vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin hava koşullarına uygun olarak trafiğe çıkmalarını” vurguladı. Ayrıca, her türlü acil durumda 112 Acil Çağrı Merkezi yoluyla 7/24 destek alabileceklerini hatırlattı.

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