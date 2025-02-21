Siirt'te Karla Mücadele: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan 5 araç kurtarıldı, ayrıca rahatsızlanan bir kişiye ambulans ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:07
Siirt'te Karla Mücadele: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Siirt'te Karla Mücadele: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde etkili olan kar yağışı, Yedikapı köyünde 5 aracın mahsur kalmasına neden oldu. Siirt İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, bölgedeki yoğun kar nedeniyle kapanan yoldaki araçların kurtarılması için hemen harekete geçildi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, yolu açarak araçların güvenli bir şekilde çıkışını sağladı. Bu sayede mahsur kalanların durumu kritik olmaktan çıkarıldı.

Ambulansın Geçişi Sağlandı

Diğer yandan, Baykan ilçesinin Narlıyurt köyünde yaşayan 60 yaşındaki Selahattin Dekak, sağlık sorunu yaşadı. Yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi fakat ambulans yolu kapanan mezraya ulaşamadı.

Karla mücadele ekipleri, hemen olay yerine sevk edilerek yolu açtı ve ambulansın geçişini sağladı. Rahatsızlanan Selahattin Dekak, sağlık ekipleri tarafından Baykan Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Bu olay, Siirt’te karla mücadele ekiplerinin hızlı ve etkili müdahale kabiliyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı.

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