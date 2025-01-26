Siirt'te Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçiler Kurtarıldı

AFAD Ekipleri Siirt'te Mahsur Keçileri Kurtardı

Siirt'in merkezine bağlı Bayraktepe köyü mevkisinde kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, AFAD ekiplerinin özverili müdahalesi ile kurtarıldı. Sürü sahibi, keçilerini kurtaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye Hızla Müdahale Edildi

Olayın duyulmasının ardından, AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, 2 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından mahsur kalan keçileri kurtarmayı başardı.

Kurtarılan 3 keçi, sağ salim olarak sahibine teslim edildi. Bu olay, zorlu doğa koşullarında bile can dostlarımızın kurtarılması olarak büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 3 keçi, bölgeye sevk edilen AFAD ekiplerince kurtarıldı.