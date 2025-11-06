Siirt'te Koruma Altındaki Çocuklarla Danuk Şöleni ve Açık Hava Sineması

Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen Danuk Şöleni ve 'Yıldızların Altında' açık hava sineması, koruma altındaki çocuklara buğday geleneğini yaşattı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 22:05
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Siirt Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlik, kazanlarda pişirilen haşlanmış buğday (Danuk) ikramıyla başladı. Etkinlik kapsamında ayrıca Yıldızların Altında Açık Hava Sineması gösterimleri yapıldı.

Etkinliğin Amacı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Bu şölenimizde neyi hedefliyoruz? Çok eskiden unutulmaya yüz tutmuş bir etkinliğimiz vardı. Sonbahar aylarında buğdaydan yapılan bir şenlik havasında köyde insanların bir araya geldiği bir etkinlik olurdu. Burada koruma altında bulunan çocuklarımızın eski gelenek ve göreneklerine bağlı olarak yetişmeleri maksadıyla etkinliği gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız çok mutlu, herkes burada çok keyifli vakit geçiriyor. Bu etkinliği bu sene ilk kez yapıyoruz"

Kurumsal Katılım

Melike Koçyiğit, etkinlikle buğdayın bereketini çocuklarla paylaşmak istediklerini ifade etti: "Kuruluşumuzda diğer alanlarda hizmet veren arkadaşlarımızı da çağırdık. Çocuklarımıza misafirperverlik kültürümüzü aşılamayı hedefledik. Çocuklarımızın da yoğun bir katılımı oldu"

