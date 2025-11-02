Siirt'te Nur Helin Adar önderliğinde 120 Genç Kızılay Gönüllüsü Köylere İyilik Taşıyor

Siirt'te Genç Kızılay'ın köylere uzanan iyilik hareketi

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Nur Helin Adar, Türk Kızılay gönüllüsü olmasını sağladığı 120 akranıyla köylere yardım taşıyor.

Deprem deneyimiyle başlayan gönüllülük

Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Adar, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik yardım çalışmalarının ardından lise döneminde Türk Kızılay'ın lise kulübüne katıldı. Yaşı nedeniyle deprem bölgesine gönderilemese de kentte yürütülen çalışmalara katkı sundu.

Bu yıl ağustos ayında Türk Kızılay Siirt Şubesi tarafından Genç Kızılay Siirt Üniversite Topluluğu Başkanı seçilen Adar, üniversitede de çalışmaları sürdürecek şekilde 120 üniversiteli genci gönüllü yaptı.

Köy köy yardım, etkinlik ve umut

Adar ve topluluk üyeleri, köy köy gezerek Kızılay'ın sağladığı giysi, gıda ve çeşitli yardım malzemelerini ulaştırıyor; düzenledikleri etkinliklerle çocukların yüzünü güldürüyor. Bugüne kadar 30'dan fazla köy ziyaret edildi.

Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada lise döneminde başlayan Kızılay ilgisinin deprem dönemindeki çalışmalardan etkilendiğini söyledi ve 'Depremde insanların yardıma ihtiyacı vardı. O gün ben de yardım etmeliyim dedim' ifadelerini kullandı. Kızılay mağazasında gönüllü olarak hizmet verdiğini ve insanların teşekkürlerinin her şeye değdiğini aktardı.

Derslerin dışında gönüllü arkadaşlarıyla yürüttükleri çalışmaları anlatan Adar, 'Üniversiteden bir günde 120 kişiyi gönüllü yaptım. Gün içerisinde 3-4 okula gittiğimiz oluyor, kendimizi ve Türk Kızılay'ı tanıtıyoruz. İnsanların hayır duaları ve gülümsemeleri bizi mutlu ediyor' dedi.

Gönüllü gençlerin hedefleri

Topluluk üyelerinden Ezel Ayaz, Siirt Üniversitesi öğrencisi olduğunu ve Nur Helin Adar sayesinde Kızılay ile tanıştığını belirterek birkaç köy ziyaretinde bulunup ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını söyledi. Ayaz, özellikle köy okullarındaki öğrencilerin gönüllerine dokunmak istediklerini vurguladı.

Bir diğer gönüllü Mustafa Yüzen de Adar'ın teşvikinin kendisinde etkili olduğunu belirterek amacı olarak köy okullarını ziyaret edip kıyafet ve erzak dağıtmayı gösterdi.

Kızılay Siirt Şubesi: Sürekli yenilenen bir yapı

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, her yıl 29 Ekim-4 Kasım arasında kutlanan Kızılay Haftası kapsamında ülke genelinde ve Siirt'te resmi kurumlar, okullar ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Altunç, Siirt'te 970 gönüllüye ulaştıklarını ve Adar'ın 570'inci üye olduğunu kaydetti.

Altunç, gönüllüleri aktif ve motive tutmaya çalıştıklarını, üniversite topluluklarının sürekli yenilenen bir yapı olduğunu; mezun olanların yerine yeni gençlerin geldiğini belirterek gönüllü teşkilatlarının engelli birimi, kadın kolları, lise ve üniversite topluluklarıyla beş koldan destek sağladıklarını ifade etti.

Nur Helin Adar ve ekibi, Siirt'te başlattıkları bu iyilik zincirini sürdürmeyi ve daha fazla köye ulaşmayı hedefliyor.

