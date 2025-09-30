Siirt'te ODES Projesi: 20 başarılı öğrenciye bisiklet hediyesi

Siirt'te ODES Projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal destekten yararlanan 20 öğrenciye bisiklet hediye etti.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:59
Siirt'te ODES Projesi: 20 başarılı öğrenciye bisiklet hediyesi

Siirt'te ODES Projesi kapsamında 20 öğrenciye bisiklet verildi

Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte yaşları 12 ile 16 arasında değişen öğrenciler ve aileleri ağırlandı

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden yararlanan başarılı 20 öğrenci'ye, Okul Destek (ODES) Projesi kapsamında bisiklet hediye edildi.

Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Kentteki farklı okullarda eğitim gören ve yaşları 12 ile 16 arasında değişen öğrenciler ile aileleri etkinlikte ağırlandı ve 20 öğrenciye bisikletleri takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, AA muhabirine çocukların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sidar, özellikle anne veya babasını kaybetmiş ve ailelerinin yanında sosyal ile ekonomik destekle hayatını sürdüren çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek, "20 çocuğumuza ilk bisikletlerini teslim ettik. Onların ilk bisikletleri olması açısından ayrıca çok kıymetliydi." dedi.

Sidar, ODES kapsamında yıl boyunca birçok sosyal ve kültürel faaliyet gerçekleştirdiklerini ve bu tür etkinliklerin çocukların özgüvenini artırmada etkili olduğunu vurguladı. Müdür Sidar, Bakanlığın sosyal ve ekonomik destek modelinden yararlanan çocuk ve gençleri her yönüyle desteklemeye devam edeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sürekli ziyaretlerde bulunuyor, kontrollerimizi yapıyoruz. Amacımız çocuklarımızın aile ortamında, sağlıklı bir şekilde kişisel ve akademik gelişimlerini sürdürebilmeleridir. Yakın illerimizdeki tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etme imkanı buldular. Hepsi de çok başarılı, çok gayretli, Allah'ın izniyle vatana ve memlekete faydalı insanlar olarak yetişecekler. Çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaya, onları desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu etkinliğin hayata geçirilmesinde katkı sunan Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a teşekkür ediyorum."

Etkinlikte duygularını paylaşan öğrencilerden Şehit Polis Hayrettin Şişman Ortaokulu öğrencisi Deniz Beydoğan, "İlk kez bisiklet sürdüm. Çok mutluyum." diye konuştu. Öğrencilerden Bedirhan Yıldız ise uzun zamandır bu anı beklediğini ve bisiklet sürme hayalini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sayesinde gerçekleştirdiğini anlattı.

Veli Gülbahar Aytaş da çocuğunun mutluluğuna ortak olduğunu belirterek, "Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Çocuğum çok mutlu oldu. Aile Yılı kapsamında bize destek olan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden...

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden yararlanan başarılı 20 öğrenciye, Okul Destek (ODES) Projesi kapsamında bisiklet hediye edildi.

Siirt'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal ve ekonomik destek modellerinden...

İLGİLİ HABERLER

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5G'de ABD-Çin Rekabeti Kızıştı: 6G İçin Hazırlıklar Başladı
2
Bakan Yusuf Tekin'den Betül Can Anadolu Lisesi'ne Sürpriz Ziyaret
3
ABD, Anlaşmayla Yaklaşık 100 İranlıyı Ülkelerine Gönderdi
4
Ankara Üniversitesi Öğrencileri, Bağımlılıkla Mücadele İçin Çocuklara Destek Oluyor
5
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 3 Gözaltı
6
Adli Tıp Grup Başkanlıkları 2028'e Kadar 30'a Çıkacak
7
TÜRK-İŞ: Eylül 2025 Açlık Sınırı 27 bin 970 lira, Yoksulluk Sınırı 91 bin 109 lira

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları