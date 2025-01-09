Siirt'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te meydana gelen otomobil kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, Siirt-Eruh çevre yolu kavşağında gerçekleşti. Emre H'nin kullandığı 38 BK 570 plakalı otomobil, Faruk N. idaresindeki 56 AAG 162 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza Sonrası Gelişmeler

Çarpışmanın ardından olay yerinde otomobil sürücüleri ve araçlardaki 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.