Siirt'te Otomobilin Park Halindeki Araca Çarpması Kazaya Neden Oldu

Siirt'te Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Siirt'in Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Z.E. tarafından kullanılan 56 AAZ 608 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki 26 ABL 411 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrilirken, sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Acil Sağlık Ekipleri Olağanüstü Hızla Müdahale Etti

Sürücü, kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Neyse ki, kazada ciddi bir yaralanma meydana gelmedi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Olayı Belgeledi

Kazanın anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu tür kazalar, sürücülerin dikkatli olmalarının ve hız limitlerine uymalarının önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Siirt'te bir otomobil park halindeki araca çarparak devrildi.

Siirt'te bir otomobil park halindeki araca çarparak devrildi.