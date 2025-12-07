Siirt'te Sağanak Yağış ve Sis: 7 Aralık'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

Siirt’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt için bugün sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini göstermeye başlarken, kentte yer yer sis de etkili oldu.

Valilikten Uyarı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada: ’’Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riski, ulaşımda aksamalar ile yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı önlem alınmasını istedi.

SİİRT'TE SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE YER YER SİS ETKİLİ OLDU.