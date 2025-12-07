Siirt'te Sağanak Yağış ve Sis: 7 Aralık'ta Kuvvetli Yağış Uyarısı

Siirt'te 7 Aralık Pazar kuvvetli sağanak yağış ve sis etkili oldu; Valilik sel, su baskını ve ulaşım aksaması uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:09
Siirt’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve sis hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Siirt için bugün sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini göstermeye başlarken, kentte yer yer sis de etkili oldu.

Valilikten Uyarı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada: ’’Kıymetli hemşehrilerimiz, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

Yetkililer, özellikle sel ve su baskını riski, ulaşımda aksamalar ile yağış anındaki kuvvetli rüzgara karşı önlem alınmasını istedi.

