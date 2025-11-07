Siirt’te Sahte Pasaportla 4 Afgan Düzensiz Göçmen Yakalandı
Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktası'nda şüpheli minibüs durduruldu
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il girişinde gerçekleştirdiği uygulamada, Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktası'nda durdurulan bir minibüste arama yapıldı.
Polisin kontrollerinde, üzerinde sahte pasaport bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.
Minibüs sürücüsü C.C ile yakalanan düzensiz göçmenler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
