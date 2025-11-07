Siirt’te Sahte Pasaportla 4 Afgan Düzensiz Göçmen Yakalandı

Siirt'te polis uygulamasında, Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktası'nda durdurulan minibüste sahte pasaport taşıyan 4 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:47
Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktası'nda şüpheli minibüs durduruldu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il girişinde gerçekleştirdiği uygulamada, Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktası'nda durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Polisin kontrollerinde, üzerinde sahte pasaport bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Minibüs sürücüsü C.C ile yakalanan düzensiz göçmenler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

