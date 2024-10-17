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Siirt'te Şehit Polis Şeyda Yılmaz Anısına Kan Bağış Kampanyası

Siirt'teki polisler, şehit polis Şeyda Yılmaz'a olan saygılarını kan bağışıyla gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:23
Siirt'te Şehit Polis Şeyda Yılmaz Anısına Kan Bağış Kampanyası

Siirt'te Polisler Şehit Polis Şeyda Yılmaz İçin Kan Bağışladı

Siirt, Türkiye - Siirt'te, İstanbul Ümraniye’de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz anısına, emniyet teşkilatı tarafından kan bağış kampanyası düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Öztürk'ten Açıklamalar

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kampanyaya katılan polislere teşekkür ederek, "Şeyda'nın şehitliği maalesef bizim yüreğimizi yaktı. Allah geride kalanlara sabır versin," dedi. Ayrıca, kampanya fikrinin polis memurları tarafından düşünüldüğünü ve bu öneriyi Vali Kemal Kızılkaya ile paylaştığını belirtti.

Kan Bağış Kampanyası Detayları

Türk Kızılay Siirt Şubesi ile işbirliği içinde düzenlenen bu kampanya, iki gün boyunca sürdü. Öztürk, personelin ilgisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Meslektaşlarından Duygusal Yorumlar

Polis memuru Nurbanu Özer, şehit Yılmaz'ın anısına gerçekleştirilen bu kampanyada yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Özer, "Olayı duyduğumda çok etkilendim. Şehidimizle gurur duyuyoruz," dedi.

Diğer bir polis memuru Fazıl Kerim Karakurt ise, bu etkinliğin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "İlk defa kan veriyorum. Şehidimizin anısına kan verdiğim için çok mutluyum. Bir daha olsa yine kan veririm," ifadelerini kullandı.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis...

Siirt'te polisler, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Kızılay Siirt Şubesi işbirliğiyle düzenlenen "Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Kan Bağışı Kampanyası"na çok sayıda polis sıraya girerek kan bağışçısı oldu.

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