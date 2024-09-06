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Siirt'te 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterildi

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan belgesel Siirt'te, il milli eğitim müdürlüğü konferans salonunda gösterildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:21
Siirt'te 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterildi

Siirt'te 'Sesler ve Yüzler' Filmi Gösterimi

Diyarbakır annelerinin yaşadığı acıları konu alan "Sesler ve Yüzler" adlı belgeselin gösterimi, Siirt Valiliği'nin organizasyonuyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin Detayları

Eski HDP il binası önünde, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan anneleri anlatan film, Siirt'teki izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Gösterimin ardından, filmin yapımcısı ve AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu bir söyleşi düzenledi.

Orhan Miroğlu'nun Açıklamaları

Miroğlu, şehirleri dolaşarak annelerin hikayelerini dinlediğini belirterek, "Gördüm ki, yalnızca zulmetmek değil, bir insanın onurunu da kırmak hedeflenmiş" ifadesini kullandı. Tarihin, milletlerin omuzlarına ağır yükler bindirdiğine vurgu yapan Miroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın bu acıların hesaplaşması ile şekilleneceğini söyledi.

Kültürel Miras ve Mücadele

Miroğlu, "Bin yıllara dayanan bir tarihe sahip olmak ve bu medeniyetler coğrafyasında yaşamak büyük bir nimet. Ancak, bu güzel tabloya kan lekeleri de bulaşmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz ve geride bırakmalıyız" diye ekledi. Diyarbakır annelerinin verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Gösterime katılanlar arasında Yönetmen Yasemin Çekiç, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, eşi Nurten Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, vali yardımcıları, kaymakamlar, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı....

Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Siirt'te yapıldı. Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Siirt Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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