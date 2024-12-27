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Siirt'te Şiddetli Rüzgar Otobüs Durağını Devirdi

Siirt'te etkili olan şiddetli rüzgar, otobüs durağının devrilmesine neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:45
Siirt'te Şiddetli Rüzgar Otobüs Durağını Devirdi

Siirt'te Şiddetli Rüzgar Olayları Olumsuz Etkiledi

Siirt'te akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Rüzgarın oluşturduğu kuvvet, sokaklardaki yapıları da tehdit etmeye başladı.

Otobüs Durağının Devrilmesi

Veyselkarani Mahallesi, 1903. Sokak'ta bulunan otobüs durağı, bu şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Neyse ki, o sırada durakta bekleyen kimse olmadığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmaması ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

İlgili yetkililer, vatandaşları dışarıda şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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