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Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:07
Siirt'te Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Siirt'te Silahlı Kavga Olayı

Siirt'in Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde yaşanan silahlı kavga, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti. Olayda Yusuf Y. isimli bir kişi ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, akşam saatlerinde başlayan bir çekişme silahlı çatışmaya döndü. Yaralanan kişi için hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı İle İlgili Bilgiler

Olayla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde, polis ekipleri iki şüpheliyi gözaltına aldı. Olayın sebepleri ve ilgili detaylar üzerinde araştırmalar devam ediyor.

Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı....

Siirt'te çıkan silahlı kavgada, 2 kişi ağır yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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