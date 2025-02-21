Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Abdullah D. hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:19
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Sit Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, Abdullah D. isimli bir şahıs hayatını kaybetti. Olay, kırsal alanda gezen Abdullah D.'nin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğraması sonucu gerçekleşti.

Bölgeye Acil Ekipler Sevk Edildi

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Abdullah D.’yi Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah D. kurtarılamadı.

Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Olayın detayları ve fail veya faillerin kimliği üzerindeki çalışmalar sürdürülüyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi...

Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. ​

Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi...

Siirt'in Şirvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. ​

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