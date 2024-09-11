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Siirt'te Tayfi Üzüm Hasadı Başladı

Siirt'in Şirvan ilçesinde tayfi üzüm hasatı, kadın kooperatifinin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:16
Siirt'te Tayfi Üzüm Hasadı Başladı

Siirt'te Tayfi Üzüm Hasadı Başladı

Şirvan ilçesinde tayfi üzümleri için hasat etkinliği düzenlendi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Pirinçli Köyü'nde yapılan hasat etkinliğinde, kadın kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kızılkaya, Siirt'in tarım ve hayvancılık alanında tarihsel birikime sahip olduğunu vurguladı.

Üzümlerin Ekonomik Katkısı

Kızılkaya, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 verilerine göre, Siirt'te 22 bin 355 dekar alanda toplam 14 bin 895 ton üzüm üretildiğini belirtti. "Ülke genelinde bu üretimle 28. sıradayız," dedi. Ayrıca, tayfi üzüm yaprağının Mavit markası ile ulusal pazara sunulmasının yanı sıra, ilk ihracatlarının Avustralya'ya yapıldığını ifade etti.

Projelerle Bağcılığın Geliştirilmesi

Kızılkaya, son altı yıl içinde bağcılığın geliştirilmesine yönelik hayata geçirilen projelerin toplam maliyetinin 14 milyon lirayı aştığını belirtti. 2022 yılında 20 dekar alanda damlama sulama sisteminin kurulduğunu ve 2023'te 85 dekar alanda bağcılığın geliştirilmesine yönelik yeni projelere devam edildiğini aktardı.

İlgili Destekler ve Gelişmeler

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, hükümetin çiftçilere sağladığı desteklerle tarımsal verimliliğin arttığını ve bağcılıkta önemli gelişmelerin sağlandığını ifade etti. Üretici Abdulalim İrgav ise tayfi üzümünün ekonomik önemine dikkat çekti.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı....

Siirt'tin Şirvan ilçesinde yaprağı salamura olarak kullanılan tayfi üzüm hasadı yapıldı. Etkinliğe, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya da katıldı.

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