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Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:19
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Siirt’in Pervari ilçesinde, sabaha karşı gerçekleşen bir trafik kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Köprüçay köyü yakınlarında F.E.G. tarafından kullanılan bir otomobilin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanmasıyla meydana geldi. Otomobilin plakası henüz belirlenemedi.

Olayın ardından, ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan İbrahim Sayın’a yapılan tüm müdahalelere rağmen, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisine devam ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi...

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

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