Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'te Feci Trafik Kazası

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen ağır bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Siirt-Baykan yolu üzerindeki Çaykaya köyü civarında gerçekleşti. A.C. yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen M.D.Y.'nin kullandığı araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazanın ardından sürücüler A.C. ve M.D.Y. ile diğer yaralılar P.E. ve M.S.K, çeşitli derecelerde yaralandılar. Olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Ağır yaralı durumda olan M.S.K, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.