Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt Baykan'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:44
Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'te Feci Trafik Kazası

Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen ağır bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Siirt-Baykan yolu üzerindeki Çaykaya köyü civarında gerçekleşti. A.C. yönetimindeki henüz plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen M.D.Y.'nin kullandığı araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazanın ardından sürücüler A.C. ve M.D.Y. ile diğer yaralılar P.E. ve M.S.K, çeşitli derecelerde yaralandılar. Olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Ağır yaralı durumda olan M.S.K, Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak