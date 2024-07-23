Siirt'te Trajik Olay: 2 Yaşındaki Çocuk Süs Havuzunda Boğuldu

Siirt'te Acı Bir Kaza

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayalısu köyünde yaşanan trajik olay, bölge halkını derin bir üzüntüye boğdu. A.B. isimli 2 yaşındaki çocuk, evlerinin bahçesinde oynarken dikkatsizlik sonucu süs havuzuna düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Ailesi, minik çocuğun havuzda boğulmak üzere olduğunu fark etti ve hemen yardım çağırdı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun kurtarılması için elinden geleni yaptı.

Hastanedeki Durum

Havuzdan çıkarılan A.B., ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen minik çocuk hayatını kaybetti.

Böyle trajik olayların yaşanmaması için ailelerin çocukları üzerinde daha fazla dikkat etmeleri gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.