Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Operasyon Detayları

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluğundaki Akdoğan mezrasında bir operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan arama sonucunda 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre arasında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli Tutuklandı

Gözaltına alınan S.A. isimli şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.