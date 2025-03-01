Siirt'te Vatandaşlar İftar Çadırında Ramazan'ı Karşılıyor

Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında, vatandaşlar Ramazan ayının ilk iftarını yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:51
Siirt'te Vatandaşlar İftar Çadırında Ramazan'ı Karşılıyor

Siirt'te İftar Çadırında İlk İftar Heyecanı

Siirt'te, Siirt Belediyesi tarafından organize edilen iftar çadırında, Ramazan ayının ilk iftarı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan 350 kişilik iftar çadırında vatandaşlar, oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Vali Kızılkaya'dan Vatandaşlara Kucaklama

İftar etkinliğine katılan Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Onların taleplerini dinleyen Kızılkaya, herkese hayırlı Ramazanlar dileyerek, bu özel ayın manevi atmosferinin birlik ve beraberlik duygularını artırdığını belirtti.

“Siirtli hemşerilerimizle aynı sofrada buluşarak iftarımızı açtık, ekmeğimizi paylaştık. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin.” diyen Kızılkaya, etkinliğin toplumsal dayanışma anlamında büyük bir değer taşıdığını vurguladı.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

İftara AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, vali yardımcıları, belediye başkan yardımcıları Birkan Tatlısöz ve Ömer Faruk Gökçe, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, BBP İl Başkanı Bahattin Mergen ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılarak, bu anlamlı etkinliğe destek verdiler.

Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı. Vali ve...

Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, masaları tek tek gezen ve sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı. Vali ve...

Siirt'te vatandaşlar, Siirt Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında orucunu açtı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, masaları tek tek gezen ve sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

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