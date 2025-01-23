Siirt'te Yamaç Paraşütçülerinin Köpeklerle Zorlu Anları

Siirt'te Yamaç Paraşütü Uçuşu Sırasında Yaşanan Gerilim

Siirt'te yamaç paraşütü ile atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında kendilerini kovalayan köpekler nedeniyle zor anlar yaşadı. Hezarfen Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi olan yamac paraşütü pilotu Ulaş Aslan ve beraberindeki yolcu, Botan Vadisi Milli Parkı'nda uçuş gerçekleştirdi.

Köpeklerin Kovalamacası Aksiyon Kamerasına Yansıdı

Aksiyon kamerasıyla uçuşu görüntüleyen paraşütçüler, Tehte Mendik mevkisinde iniş yapacakları esnada bölgede bulunan köpeklerin kovalamasıyla karşı karşıya kaldı. Kaydedilen görüntülerde, iniş sırasında havlayan köpekleri fark eden yolcunun, yamaç paraşütü pilotu Aslan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

İniş anında paraşütçüleri kovalayan köpekler, bir süre sonra uzaklaşsa da, o anki gerilim dikkat çekti. Olay, yamaç paraşütçülerinin doğanın ve hayvanların yaşamına olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.