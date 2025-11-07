Siirt'te 'Yeşil Vatan' Etkinliğinde İlkokul Öğrencilerine Fidan Dağıtıldı

Etkinlik ve dağıtım

Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Siirt Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinliği kapsamında minik öğrencilere fidan dağıttı.

Çevre bilinci ve toplumsal katılım

Programda öğrencilere fidanlar teslim edilerek geleceğe nefes olunması hedeflendi. Etkinlik sırasında çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılanmasına özen gösterildi.

Ayrıca, öğrencilerin velileri de fidan sahiplenerek 'Yeşil Vatan' seferberliğine ortak oldu ve kampanyaya destek verdi.

Yapılan faaliyetle hem eğitim hem de toplum katılımı açısından örnek bir çalışma sergilendi.

