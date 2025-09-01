DOLAR
Siirt'te Zincirleme Kaza: 4 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

Siirt Afetevleri Mahallesi'nde 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 01:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 01:49
Afetevleri Mahallesi Siirt-Kurtalan kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında dört otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kazanın ayrıntıları

Çarpışmaya karışan araçların plakaları arasında 56 ABH 338, 42 AKM 259 ve 56 AAU 479 yer alırken, bir otomobilin plakası henüz öğrenilemedi.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

