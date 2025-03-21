Siirt'teki Işık Hadisesi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İzlenemedi

Siirt'teki Tarihi Işık Hadisesi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İzlenemedi

Siirt’in Tillo ilçesinde 261 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri tarafından yaptırılan ışık düzeneği, güneşin ilk ışınlarıyla birlikte İsmail Fakirullah Hazretleri’nin başucunu aydınlatma hadisesi, bu yıl kötü hava koşulları nedeniyle izlenemedi. Valilik himayelerini üstlenen Siirt Belediyesi, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, sabah namazının ardından düzenlenen etkinlikte köy halkını bir araya getirdi.

Karla karışık yağmur nedeniyle etkinlik, Tillo Belediyesi Konferans Salonu’nda sürdürülürken, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından bu tarihi hadise ile ilgili belgesel izlettirildi.

Vali Kızılkaya’nın Açıklamaları

Siirt'in Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, konuşmasında Tillo’nun kültürel ve medeniyet merkezi olarak tarih boyunca önemini vurguladı. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, "Ben uzayın yollarını Tillo'nun sokaklarından daha iyi biliyorum" sözünden yola çıkarak, o dönemki bilimsel çalışmaları takdirle anarak, bu başarıların bir dehalara ait olduğunu ifade etti.

Bu yılki güneş hadisesinin izlenememiş olmasının yanı sıra, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da bu önemli etkinlikte yer alması heyecan yarattı. Gezeravcı, geçmişteki bilim insanlarının katkılarına da değinerek, Türkiye’nin uzay çalışmaları konusunda yeniden yapılanma sürecinde olduklarını belirtti.

Alper Gezeravcı’nın Mesajı

Alper Gezeravcı, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sunduğu mirasın önemine dikkat çekerek, bu tür etkinliklerin genç nesillere ilham kaynağı olduğunu vurguladı. Türk milletinin tarihi boyunca bilime katkı sağlayan birçok isme sahip olduğunu belirten Gezeravcı, "Devletimizin iradesiyle, insanlı uzay misyonumuzu 2024 yılının başında gerçekleştirilecek" sözleriyle umudunu dile getirdi.

Etkinlik, halkın büyük ilgisiyle karşılanırken, Işık hadisesinin gerçekleşmesi sırasında hava muhalefeti nedeniyle yaşanan aksilikle ilgili Belediye binasındaki dev ekrandan eski görüntüler izlettirildi. Valilik ve çeşitli protokol üyeleri İbrahim Hakkı Hazretleri’nin türbesini ve Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi eserleri inceledi.

Işık Hadisesinin Yıllara Dayanan Tarihi

Işık hadisesi, İsmail Fakirullah Hazretleri’nin 1734 yılında vefatının ardından İbrahim Hakkı Hazretleri’nin yüzeysel bir düzenekle gün yüzüne çıkması üzerine kurgulandı. Her yıl ekinokslarda doğan güneşin ilk ışınları, türbenin penceresinden süzülerek İsmail Fakirullah Hazretleri’nin kabrinin başucuna ulaşmakta. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda değişen pencere konumları nedeniyle olay izlenemez hale gelirken, 2011’de yeniden açılan pencerelerle yaşanan bu tarihi olay tekrar gözlemlenebilmiştir.