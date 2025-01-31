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Siirt Valiliği'nden Emniyet Personeline Yönelik Saldırı Açıklaması

Siirt Valiliği, emniyet personeline yönelik saldırıyı kınadı ve bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 00:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 00:54
Siirt Valiliği'nden Emniyet Personeline Yönelik Saldırı Açıklaması

Siirt Valiliği'nden Önemli Açıklama

Siirt Valiliği, emniyet personeline yönelik yapılan saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Valilik, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan ve "Siirt'te polislerin kayyumu protesto eden halk ve milletvekillerine rastgele ateş açtığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Olayın Gelişimi

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 30 Ocak'ta saat 20.50 sularında Çal Mahallesi Emrullah Tren Caddesi Şehit Davut İlbaş Ortaokulu çevresinde Siirt Belediyesine yönelik bir protesto gösterisi tespit ettiğine dikkat çekildi. Yaklaşık 150 metre mesafeden takip edilen grubun, emniyet ekiplerine yönelik patlayıcı madde atma ve taşlı saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Yaralanmalar ve Güvenlik Önlemleri

Valilik tarafından yapılan açıklamada, emniyet ekiplerinin, saldırıyı önlemek ve personelin güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde havaya yaklaşık 8-10 el ateş açtığı belirtildi. Bu esnada, bir emniyet personelinin boyun bölgesinden, diğerinin ise sol kulağında işitme kaybından dolayı yaralanmış olduğu kaydedildi. Yaralı personeller, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, taşlı saldırılar nedeniyle bir polis aracının hasar gördüğü bildirildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Siirt Valiliği, huzur ve kardeşliğin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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