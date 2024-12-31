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Siirt Valisi Kızılkaya, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Personeli Ziyaret Etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi görevde olan jandarma, polis ve sağlık personelini ziyaret ederek yeni yıl dileklerinde bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:50
Siirt Valisi Kızılkaya, Yılbaşı Gecesi Görevde Olan Personeli Ziyaret Etti

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kent genelinde görev yapan jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti.

Kızılkaya, Kezer Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda personelle bir araya gelerek, jandarma ekipleriyle birlikte denetimlere katıldı. Ziyaret sırasında vatandaşların yeni yılını kutlayan Kızılkaya, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu ve çocuklara hediyeler dağıttı.

Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki polis uygulama noktasını ve 112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Kızılkaya, merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada, 2025 yılının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi personeline hitaben konuşan Kızılkaya, "İnşallah 2025 yılı 2024 yılından daha güzel ve mutlu geçecek. İlimizde 2024 yılında 360 bin çağrıya cevap verdiniz. Vatandaşlara zor zamanlarında bir yardım eli oldunuz. Bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. 112 hizmetleri 7/24 sürekli vardiya şeklinde devam eden hizmetlerdir." dedi.

Ziyaretler, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma...

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti. Vali Kızılkaya (ortada) personelin yeni yılını kutladı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma...

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yılbaşı gecesi kentin çeşitli noktalarında görev yapan jandarma, polis, 112 Acil Çağrı Merkezi ve sağlık personelini ziyaret etti. Vali Kızılkaya (ortada) personelin yeni yılını kutladı.

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