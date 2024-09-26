Siirtli Hayırseverden Filistin ve Afrika İçin Anlamlı Bağış

Filistin ve Afrika'ya Umut Olacak Destek

Siirt'te yaşayan emekli esnaf Ali Demir, uluslararası yardıma muhtaç olan Filistin ve bir Afrika ülkesindeki insanlara 200 bin lira bağış gerçekleştirdi. İl Müftülüğü, bu bağışın hayırsever Demir tarafından yapıldığını duyurdu.

Bütün İyilikler Mazlumlar İçin

Müftülükten gelen açıklamada, Demir'in 100 bin liralık iki ayrı bağışıyla İsrail'in saldırıları sonucunda mağduriyet yaşayan Filistinliler ile Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğu belirtildi.

Bağış, Türkiye Diyanet Vakfı’na Teslim Edildi

Ali Demir’in yaptığı bağış, Türkiye Diyanet Vakfı Siirt Şubesi Başkanı ve Siirt Müftüsü Şakir Pinal’e teslim edildi. Bu anlamlı destek nedeniyle Pinal, hayırsever Demir’e teşekkür ederek, bağışın önemini vurguladı.

Önemli Bir Destek

İl Müftüsü Pinal, bağışın Filistin ve Afrika’daki mazlum insanlar için büyük bir destek olduğunu ifade ederek, bu tür yardımların toplumda farkındalık yaratacağına dikkat çekti.

Siirt'te emekli esnaf Ali Demir'in (ortada), Filistin ve bir Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi.

Siirt'te emekli esnaf Ali Demir'in (ortada), Filistin ve bir Afrika ülkesindeki ihtiyaç sahipleri için 200 bin lira bağışta bulunduğu belirtildi.