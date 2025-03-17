Siirtli İrem Nur Anık, Boccede Altın Madalyalara Doymuyor

Başarı Dolu 4 Yıl

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki İrem Nur Anık, beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı boccede, dört yıl içerisinde altın madalya sayısını 6’ya çıkardı. Siirt Merkez Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Anık, başarılı bir sporcu olarak dikkat çekiyor.

Bocceye Girişi ve İlk Başarıları

İrem, ortaokulda katıldığı bocce seçmelerinde “Sende ışık var” diyen öğretmeni sayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bocce takımına yönlendirildi. Bu süreçte kendisini hızla geliştiren Anık, katıldığı pek çok müsabakada dereceler elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

2023'te Büyük Başarılar

2023 yılında Türkiye Petank Şampiyonası'nda yıldız tekler kategorisinde kazandığı altın madalya ile milli takıma seçilen İrem, Volo Türkiye Şampiyonası, Altın Nokta Türkiye Şampiyonası ve Genç Kadın Basamak Türkiye Şampiyonası.'nda da aynı başarıyı gösterdi. 2024'te İsviçre'de gerçekleştirilecek Avrupa Kadınlar Petank Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Azim ve Destekle Yükseliş

Anık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gittiğim her maçta azmimle derece elde ettim” diyerek çalışmalarının meyvelerini topladığını belirtti. Ailesinin sürekli yanında olduğunu ve desteklediğini söyleyen Anık, “Başarabilirim”“Çok hayalperestsin”

17 Madalya, Yeni Hedefler

Son dört yıl içinde 6'sı altın olmak üzere toplamda 17 madalya kazanmış olan İrem, “Nisan ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum” diyerek yeni hedeflerine odaklandığını belirtti. Kürsüde Türk bayrağı dalgalanması ve İstiklal Marşı’nın okutulmasını çok istediğini ifade etti.

Takım Arkadaşının Destekleyici Sözleri

İrem Nur Anık'ın takım arkadaşı Hatice Dilek, “İrem ile gurur duyuyorum” sözleriyle Anık’ın azim ve yeteneğinin kendisi için örnek teşkil ettiğini söyledi. Dilek, İrem'in başarılı performansının ONUN için de bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Destek Sözleri

Antrenör Mesut Eryeşil, İrem’in katıldığı her yarışmadaki başarısından dolayı gururlandıklarını dile getirerek, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki İrem Nur Anık, ortaokuldayken beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı boccede başarıdan başarıya koşuyor.

Siirt'te yaşayan 16 yaşındaki İrem Nur Anık, ortaokuldayken beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle başladığı boccede başarıdan başarıya koşuyor.