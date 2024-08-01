Siirtli Kızlardan Güreşte Yeni Başarılar

Siirtli Kızların Güreş Başarısı

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli sporcular, yeni başarılar için ter döküyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Desteği

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, şu açıklamalarda bulundu:

"Daha fazla başarı için tüm spor dallarını desteklemeyi sürdüreceğiz."

Damla Beyan (12), Mercan Nas (12), Hayrunisa İlbaş (13) ve Elif Tuncer (11) isimli genç güreşçiler, 2 yıl önce başladıkları bu sporda önemli bir ilerleme kaydetti. 22-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada, Damla Beyan altın, Mercan Nas ve Hayrunisa İlbaş gümüş, Elif Tuncer ise bronz madalya kazanmayı başardı.

Antrenmanlarına Devam Ediyorlar

Hedeflerine ulaşmak için Evin Demirhan Spor Tesisleri'nde sıkı hazırlıklarını sürdüren sporcular, yeni müsabakalara hazırlanıyor.

Başarı ve Motivasyon Kaynağı

Spor antrenörü Şenay Kaya, geçen yıl gümüş madalya kazanırken bu yıl altın madalya alan Damla Beyan'ın performansını övgüyle değerlendirdi. Kaya, şunları kaydetti:

"Kızlarımızın bu yeteneklerini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Hırslı ve azimli sporcularımız var."

Sporcuların Hedefleri

Kızlardan Damla Beyan, geçtiğimiz yıl altın madalya kazanamamış olmanın üzüntüsünü aştığını belirtti:

"Finalde Mercan ile karşılaştım ve çok iyi bir maç çıkardık. Ben de Avrupa'da ülkemizi temsil etmek istiyorum."

Mercan Nas ise güreşi sevdiğini ve aile desteğiyle başarılar hedeflediğini ifade etti:

"Güreceğim başarılar için çok çalışıyorum, Avrupa'da derece elde etme niyetindeyim."

Hayrunisa İlbaş, bu branşta Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme arzusunu dile getirdi.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.

Ankara'da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 4 madalya kazanan Siirtli kızlar, yeni başarılar için antrenmanlara başladı. Antrenör Şenay Kaya gözetiminde Damla Beyan (sağda), Mercan Nas (sağ 2) ve Hayrunisa İlbaş (sağ 4), antrenmanlarını sürdürüyor.