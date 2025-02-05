Sıla Bebeğin Ölüm Davasında Sanıklar İkinci Kez Hakim Karşısında

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Dava Devam Ediyor

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve ardından darbedilerek hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne dair davada sanıklar, ikinci kez hakim karşısında çıktı. Duruşma, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti ve sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşma Detayları

Duruşmaya, Sıla bebeğin annesi B.Y., çocuk sanıklar G.K. ve K.A. ile diğer sanıkların avukatları katıldı. Ayrıca, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş da duruşmada hazır bulunarak araştırma komisyonunu temsil etti. Duruşma, B.Y.'nin ifadesinin alınması ile başladı.

Ağır Cezalar Talep Ediliyor

Aslı Güler, Sıla'nın teyzesi, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almasını beklediklerini belirtti. Güler, "Acımız ilk günkü gibi taze. Ben Türk adaletine güveniyorum. Dilerim Rabbimden en ağır cezaları alırlar." dedi.

İddianame ve Ceza Talepleri

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne B.Y. için 67 yıl hapis cezası talep edilmişken, çocuk sanıkların babası K.A. için toplam 28 yıl 6 ay, B.Y.'nin birlikte yaşadığı kişi S.Ö. için ise 1 yıl 6 ay hapis isteniyor. Çocuk sanıklarından G.K. için 66 yıl, K.A. için ise 48 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Arka Planı

Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde Malkara ilçesinde yaşandı. B.Y., kızı Sıla'nın uyanmadığını fark ederek hastaneye götürdü. Yapılan muayenede Sıla'nın beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef, Sıla bebeğin tedavisi esnasında 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetti.

Olayla ilgili 5 yaşındaki Sıla'nın kardeşi de devlet korumasına alındı. Dava süreci, adalet arayışının sembolü haline geldi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmasına devam ediliyor. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmasına devam ediliyor. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.