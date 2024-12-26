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Sıla Bebeğin Ölümü Davası Başladı, Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi

Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davanın duruşmasına başlandı. Duruşma 5 Şubat'a ertelendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:49
Sıla Bebeğin Ölümü Davası Başladı, Duruşma 5 Şubat'a Ertelendi

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Ölümü Davası Başladı

Tekirdağ’da cinsel istismara uğrayan ve darp edilen 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin dava, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma 5 Şubat 2024'e ertelendi.

Duruşmanın Detayları

Kapalı yapılan duruşmaya, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ile çocuklardan birinin babası K.A. katıldı. Diğer sanıklar ise cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla bağlandılar. Dava, anne B.Y., S.Ö., K.A. ile çocuklar G.K. ve K.A. hakkında açılan davaların birleştirilmesiyle başlayarak tanıkların dinlenmesi süreciyle devam etti.

Mahkeme Ara Kararı

Mahkeme, anne B.Y. ile suça sürüklenen çocukların tutukluluğunun devamına; K.A'nın babası K.A. hakkında adli kontrol şartının sürmesine karar verdi. Diğer sanık S.Ö.'nün duruşma gününde hazır edilmesi gerektiğine karar verildi.

Adalet Arayışı ve Kamuoyu Tepkisi

Duruşma öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen yaptığı açıklamada, "Sıla bebek için adalet aramaya geldik," diyerek kamuoyunun bu davayı dikkatle takip ettiğini vurguladı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, olayın ardından adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini belirtti.

Talep Edilen Cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, anne B.Y. için toplamda 67 yıl hapis cezası, K.A. için ise 28 yıl 6 ay hapis isteniyor. Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için de ciddi cezalar talep edilmiş durumda.

Korkunç Olayın Arka Planı

Olay, 8 Eylül'de Sıla bebeğin uyanmaması üzerine hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. Yapılan muayenede beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesi tespit edildi. Sıla bebek, 7 Ekim’de hayatını kaybetti. Olayla ilgili annesi ve diğer sanıklar tutuklandı.

Sıla bebeğin yaşam hakkını korumak için yürütülen mücadele, toplumun her kesiminden destek bulmaya devam ediyor.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, duruşma öncesi açıklama yaptı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, duruşma öncesi açıklama yaptı.

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