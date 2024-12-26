Sıla Bebeğin Ölümü Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Dava Başladı

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darbe sonucunda yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin davasının görülmesine başlandı. Anne, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocukların babalarının yargılandığı davanın ilk oturumu, Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak gerçekleştirildi.

Duruşmanın Ayrıntıları

Duruşmaya, Sıla bebeğin annesi B.Y. (29), birlikte yaşadığı S.Ö. (57) ve çocuklardan birinin babası K.A. (32) katıldı. Diğer sanıklar, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandılar. Duruşma, iki çocuğun G.K. (14) ve K.A. (13) yargılanmasına da ev sahipliği yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını aldıktan sonra tanıkları dinledi. Alınan ara karar ile sanıkların tutukluluğu devam ederken, duruşma 5 Şubat Çarşamba günü tekrar görülecek.

Toplumsal Tepkiler ve Adalet Talebi

Davaya yönelik toplumsal duyarlılık oldukça yüksek. Çocukların Her Türlü Şiddet, İhmal ve İstismardan Korunması amacıyla Meclis araştırma komisyonu üyeleri de duruşmayı gözlemlemek üzere oradaydı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Sıla bebek için adalet arıyoruz,” diyerek bu tür vakaların önlenmesi için sorumluluk hissettiklerini vurguladı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül ise, adaletin bir an önce tecelli etmesini beklediklerini ifade etti.

Sanıkların Savunmaları Değişti

Daha önceki ifadelerinden farklı savunmalar geliştiren sanıkların, annesinin eski beyanlarının aksine, kan izlerine dair herhangi bir durumun bulunmadığını öne sürdükleri belirtildi. Avukat Ahmet Berksoy, “Sanıklar arasında koruma ve farklı bir savunma stratejisi belirlendiğini görüyoruz,” şeklinde konuştu.

Cezaların Talepleri

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, B.Y. için toplam 67 yıl hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar için de ağır cezalar isteniyor. Sıla bebeğin davasında, suça sürüklenen çocuklar için de önemli hapis ceza talepleri bulunmaktadır.

Sıla Bebeğin Ölümü ve Olayın Gelişimi

Sıla bebek, 8 Eylül'de uyanmadığı için hastaneye kaldırılmış ve yapılan muayenede beyin kanaması ile cinsel istismar şüphesi tespit edilmiştir. Beyin ameliyatı geçiren Sıla bebek, 7 Ekim'de hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili çok sayıda kişi, tutuklanmış ve soruşturmalar devam etmiştir.