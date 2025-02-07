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Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Cezalar Açıklandı

Tekirdağ'da Sıla bebeğin ölümüne dair davada anne ve suça sürüklenen çocuklara ağır hapis cezaları verildi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:58
Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Cezalar Açıklandı

Tekirdağ'da Sıla Bebeğin Öldürülmesine İlişkin Davada Cezalar Verildi

Tekirdağ'da, cinsel istismar ve darbe sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü ile ilgili davada karar açıklandı. Anne Bakiye Yeniçeri, üç ayrı suçtan toplamda 27 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, suça sürüklenen çocuklardan K.A., 20 yıl 6 ay, G.K. ise 7 yıl hapis cezası aldı.

Duruşma Bilgileri

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kapalı oturumda gerçekleşen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ve suça sürüklenen çocuklar K.A. ile G.K., bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda ise K.A.'nın babası ve annenin birlikte yaşadığı S.Ö. gibi önemli şahıslar hazır bulundu.

Sanıkların Son Sözleri

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklara son sözleri soruldu. Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde zorla çalıştırıldığını ve bu nedenle bebeğini komşulara bırakmak zorunda kaldığını belirtip suçsuz olduğunu öne sürdü. Diğer suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediklerini savundu.

Mahkemenin Kararı

Mahkeme heyeti, anne Bakiye Yeniçeri’ye, kasten öldürmenin ihmal yoluyla işlenmesi, suç delillerini yok etme ve suçu bildirmeme suçlarından toplam 27 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Suça sürüklenen çocuk K.A.'ya nitelikli cinsel istismar ve kasten öldürme suçlarından 20 yıl 6 ay, G.K.'ye ise nitelikli cinsel istismar suçundan 7 yıl hapis cezası verildi.

Olayın Önemi

Hadise, 8 Eylül 2024'te Malkara ilçesinde meydana geldi. Bakiye Yeniçeri, kızının uyanmadığını fark ederek Malkara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan muayenede Sıla bebek, beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ameliyatının ardından entübe edilen Sıla bebek, 7 Ekim 2023'te hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı S.Ö., komşu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. tutuklandı. Diğer sanıklar ise tahliye edildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı, davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını...

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin davada karar açıklandı, davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya 20 yıl 6 ay, G.K'ye 7 yıl hapis cezası verildi.

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