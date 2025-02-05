Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Davada Sanıklar İkinci Kez Hakim Karşısında

Sıla Bebeğin Ölümüne Dair Davada Gelişmeler

Tekirdağ'da cinsel istismar ve şiddet vakası sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin devam eden davada sanıklar, ikinci kez hakim önüne çıktı. Duruşmada, savcının esas hakkındaki mütalaası açıklanırken, kararın Cuma günü verileceği bildirildi.

Duruşma Detayları

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada, sanıklar anne B.Y. ve çocuk sanıklar G.K. ile K.A., bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla dinlendi. Duruşmaya, B.Y.'nin birlikte yaşadığı S.Ö. ile K.A'nın babası duruşma salonunda katıldı.

B.Y., çocuğu Sıla’yı ihmal etmediğini ve olaylardan habersiz olduğunu ifade ederken, duruşmada dinlenen tanık M.Ç. ise olaylardan haberdar olmadığını belirtti. Savcı, mütaalasını sunarak sanıklara yöneltilen suçlamaları detaylandırdı.

Savcının Mütaalası

Savcı, anne B.Y.'ye "ihmalen kasten öldürme" başta olmak üzere birçok suçtan ceza verilmesini talep etti. Ayrıca, K.A. ve G.K. gibi çocuk sanıkların da cinsel istismar ve kasten öldürme gibi suçlamalarla yargılanmalarını istedi. Savcı, çocuk sanıklar için yaş indirimi de talep etti.

Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme, sanık G.K'nın avukatının süre istemesi üzerine duruşmayı Cuma gününe erteledi. Duruşmada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş gibi bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.

Aile ve Dernek Temsilcilerinin Açıklamaları

Ailenin duyduğu acıyı dile getiren Aslı Güler, sanıkların en ağır cezayı almasını beklediklerini ifade etti. Aynı zamanda, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan da, Sıla bebeğin ihmal sonucu hayatını kaybettiğini vurgulayarak, tedbirlerin zamanında alınmaması durumunda bu tür olayların önlenebileceğini belirtti.

İstenilen Cezalar ve Olayın Arka Planı

Anne B.Y.'ye yönelik olarak toplamda 67 yıl hapis cezası talep edilirken, çocuk sanıklar K.A. ve G.K. için de müebbet hapis cezası isteniyor. Olay, 8 Eylül 2024 tarihinde Sıla'nın hastaneye kaldırılmasıyla başlamış ve 7 Ekim 2023 tarihinde bebek tedavi altında hayatını kaybetmiştir.

Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmış durumdadır.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmasına devam ediliyor. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi, birlikte yaşadığı kişi, 2 çocuk ve çocuklardan birinin babasının yargılanmasına devam ediliyor. Sıla bebeğin teyzesi Aslı Güler, duruşma öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi.