Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Yargılama Süreci Başlıyor

Sıla Bebeğin Ölümüne Dair Yargılama Süreci 26 Aralık'ta Başlıyor

Tekirdağ'da, cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklu bulunan dört sanığın yargılanma süreci, 26 Aralık 2023 tarihinde başlayacak.

Tekirdağ Baro Başkanı'ndan Açıklama

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, davanın ilk duruşmasının Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini belirtti. Yargılama sürecinin titizlikle takip edileceğini vurgulayan Gürcün, "Bu davada adalet arayışımız kararlılıkla sürecektir," ifadelerini kullandı. Ayrıca aynı gün, Diyarbakır’da Narin Güran davasında da mahkemelerde olacaklarını belirtti.

Soruşturma Süreci ve İddianame

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sıla'nın annesi B.Y. için çeşitli suçlamalarla toplam 67 yıl hapis cezası talep edilirken, suçla ilişkilendirilen diğer kişilere de uzun hapis cezaları isteniyor. K.A. ve G.K. hakkında cinsel istismar ve öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor.

Olay sonrası 5 kişi tutuklandı; Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alındı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sıla, 7 Ekim tarihinde yaşamını yitirmişti.

Adli Tıp Raporu ve Hastane Süreci

Gürcün, bebeğin cinsel istismara uğradığını gösteren adli tıp raporu bulunduğunu aktardı. Sıla, beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.