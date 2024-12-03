DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Yargılama Süreci Başlıyor

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin ölümüne dair dört sanığın yargılanmasına 26 Aralık'ta başlanacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:20
Sıla Bebeğin Ölümüne İlişkin Yargılama Süreci Başlıyor

Sıla Bebeğin Ölümüne Dair Yargılama Süreci 26 Aralık'ta Başlıyor

Tekirdağ'da, cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin tutuklu bulunan dört sanığın yargılanma süreci, 26 Aralık 2023 tarihinde başlayacak.

Tekirdağ Baro Başkanı'ndan Açıklama

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, davanın ilk duruşmasının Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceğini belirtti. Yargılama sürecinin titizlikle takip edileceğini vurgulayan Gürcün, "Bu davada adalet arayışımız kararlılıkla sürecektir," ifadelerini kullandı. Ayrıca aynı gün, Diyarbakır’da Narin Güran davasında da mahkemelerde olacaklarını belirtti.

Soruşturma Süreci ve İddianame

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Sıla'nın annesi B.Y. için çeşitli suçlamalarla toplam 67 yıl hapis cezası talep edilirken, suçla ilişkilendirilen diğer kişilere de uzun hapis cezaları isteniyor. K.A. ve G.K. hakkında cinsel istismar ve öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediliyor.

Olay sonrası 5 kişi tutuklandı; Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alındı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Sıla, 7 Ekim tarihinde yaşamını yitirmişti.

Adli Tıp Raporu ve Hastane Süreci

Gürcün, bebeğin cinsel istismara uğradığını gösteren adli tıp raporu bulunduğunu aktardı. Sıla, beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı