Sıla Bebeğin Ölümüyle İlgili Dava Başladı: Tutuklu Sanıklar İfade Verdi

Sıla Bebeğin Ölümüne Dair Duruşma Başladı

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebe ile ilgili davanın duruşması bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Dava, Sıla'nın annesi, birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası da dahil olmak üzere 5 sanığın yargılandığı bir süreç olarak kayıtlara geçti.

Duruşma Detayları

Kapalı ortamda gerçekleştirilen duruşmaya, annenin yaşamına devam ettiği S.Ö. ve çocuklardan birinin babası K.A. fiziksel olarak katıldı. Diğer sanıklar ise cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşma öncesinde, çocukların korunması amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonunun bazı üyeleri de gözlemci olarak yer aldı. Ayrıca çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de duruşma öncesinde adliye önünde toplandı.

CHP'den Açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, duruşmadan önce yaptığı açıklamada, Sıla bebeğin adaletinin sağlanması için burada olduklarını belirtti. Gökçen, "Türkiye olarak, Sıla ve Narin cinayetlerini konuşuyoruz. Bu davayı tüm milletvekilleri olarak yakından takip etmeliyiz" dedi.

Adalet Talepleri Artıyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül ise, olayda yaşam hakkının elinden alındığını ve bu durumun affedilemeyeceğini ifade ederek, sanıkların en ağır cezalara çarptırılmasını talep edeceklerini belirtti. Öte yandan, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, adaletin peşindeyiz diyerek, baroların duruşmaya gözlemci olarak katılımını sürdüreceklerini vurguladı.

İddianame ve İstenen Cezalar

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, anne B.Y. hakkında toplam 67 yıl hapis cezası talep etti. Komşu K.A. için 28 yıl 6 ay, annenin birlikte yaşadığı S.Ö. içinse 1 yıl 6 ay hapis istendi. Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. hakkında ise 48 yıl hapsin yanı sıra ağırlaştırılmış müebbet cezası talebinde bulunuluyor.

Olayın Gelişimi

Sıla bebeğin durumu 8 Eylül 2023 tarihinde ciddileşti ve hastaneye kaldırıldığında beyin kanaması ve cinsel istismar şüphesi ile karşılandı. İlk duruşmalarda sadece sanıkların savunmaları değil, aynı zamanda tanıkların dinlenmesi üzerine de odaklanıldı. Sıla, 7 Ekim'de hayatını kaybetti, bu durum hem aile yapısının hem de toplumsal olanakların sorgulanmasına yol açtı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, duruşma öncesi açıklama yaptı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümüne ilişkin bebeğin annesi ile birlikte yaşadığı kişi ve suça sürüklenen çocuklardan birinin babası ile suça sürüklenen iki çocuğun yargılanmasına başlandı. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Hukuk Kurulu Başkanı Helin Görgül, duruşma öncesi açıklama yaptı.