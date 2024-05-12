Silah kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasa dışı silah üretimi yapılan bir silah imalathanesinde; 21 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli silah parçalarının ele geçirilmiş olduğunu duyurdu. Silah parçası olarak, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı gibi malzemelere el konuldu. Ayrıca silah yapımında kullanılan çeşitli makineler de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, Batman’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda 4 kişinin de yakalanarak gözaltına alınmış olduğunu belirtti.