Silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-20” operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Mercek-20” operasyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, operasyonlar sonucunda 225 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Yasa dışı bir şekilde silah üretmekte olan imalathanelerden temin edildiği ve Doğu’ya sevk edilmesi planlanan bu silahların ele geçirilmesi ile birlikte, 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.