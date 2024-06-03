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Silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-20” operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

Konya’da düzenlenen “Mercek-20” operasyonu sonucunda, yasa dışı bir şekilde temin edilmiş olan çok sayıda silah, sevkiyat gerçekleştirecek olan aracın içinde yakalandı. 2 kişi ise gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:37
Silah kaçakçılarına yönelik “Mercek-20” operasyonu: Çok sayıda silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya’da, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “Mercek-20” operasyonu hakkında bilgilendirme yaptı. Yerlikaya’nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, operasyonlar sonucunda 225 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Yasa dışı bir şekilde silah üretmekte olan imalathanelerden temin edildiği ve Doğu’ya sevk edilmesi planlanan bu silahların ele geçirilmesi ile birlikte, 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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