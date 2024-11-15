Şile Açıklarında Battı: Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şile Açıklarında Kayıp Balıkçı Aranıyor

Şile açıklarında, sabahın erken saatlerinde meydana gelen bir kaza sonrası ''Karakaş'' isimli balıkçı teknesi su alarak battı. İçerisinde sadece bir kişinin bulunduğu teknenin batmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı.

Hızla Müdahale Edildi

Kaza ihbarının alınmasının ardından, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçlar bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk değerlendirmeler ışığında tekne, sahilden yaklaşık 1 mil açıkta yarı batık vaziyette bulundu.

Kayıp Kişi İçin Yoğun Çaba

Bölgedeki ekipler, kaybolan M.Y isimli kişiyi bulmak için su üstü ve su altı arama çalışmalarını sürdürüyor. Hem denizden hem de havadan yapılan tarama faaliyetleri, kayıp kişinin en kısa sürede bulunabilmesi adına devam etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.