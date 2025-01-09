Şile Belediye Meclisi'nde Zehirlenme Vakası Raporu Gündemde

Şile Belediye Meclisi'nde Zehirlenme Vakası Raporu Gündeme Alındı

Şile Belediye Meclisinde, 25 Aralık'ta ilçede yaşanan ve 56 öğrencinin zehirlendiği gıda dağıtımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince hazırlanan rapor gündeme geldi.

Şile Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı başkanlığında Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 25 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) dağıtılan ve 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 56 öğrencinin zehirlenmesine neden olan gıda kumanyasından alınan örneklere dair Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan rapor açıklandı.

Meclisteki Değerlendirmeler

CHP Meclis Sözcüsü Sacit Terzi, zehirlenme vakasının yaşandığı gün dağıtılan gıda kumanyalarından alınan örneklerin Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde analiz edildiğini ve iki gün önce çıkan rapora göre dağıtılan yiyecek ve içeceklerde sağlığa zararlı bir unsur bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan, İBB ekiplerinin dağıttığı gıdaların kimilerinde son kullanma tarihi bulunmadığını vurgulayarak, dağıtımın okul yönetimi ve kaymakamlıktan izin alınmadan yapıldığını ifade etti. Taylan, ayrıca dağıtım öncesi gıda kumanyalarından alınan numunelerin kontrol edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

İddialara yanıt veren Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanan raporun temiz çıkacağından emin olduklarını belirterek, bu durumu açıklamak için raporu beklediklerini ifade etti. Kabadayı, gıda kumanyalarının bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığı iddialarına karşılık, "Son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin belgesi var mı? Biz o belgeleri isteriz çünkü belgeyle konuşuyoruz." dedi.