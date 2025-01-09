Şile Belediye Meclisi'nde Zehirlenme Vakası Raporu Gündemde

Şile Belediye Meclisi, 56 öğrencinin zehirlendiği gıda dağıtımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı raporunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:27
Şile Belediye Meclisi'nde Zehirlenme Vakası Raporu Gündemde

Şile Belediye Meclisi'nde Zehirlenme Vakası Raporu Gündeme Alındı

Şile Belediye Meclisinde, 25 Aralık'ta ilçede yaşanan ve 56 öğrencinin zehirlendiği gıda dağıtımına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince hazırlanan rapor gündeme geldi.

Şile Belediye Meclisinin ocak ayı toplantılarının ikinci oturumu, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı başkanlığında Şile Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, 25 Aralık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) dağıtılan ve 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 56 öğrencinin zehirlenmesine neden olan gıda kumanyasından alınan örneklere dair Tarım ve Orman Bakanlığı uzmanlarınca hazırlanan rapor açıklandı.

Meclisteki Değerlendirmeler

CHP Meclis Sözcüsü Sacit Terzi, zehirlenme vakasının yaşandığı gün dağıtılan gıda kumanyalarından alınan örneklerin Tarım ve Orman Bakanlığının İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde analiz edildiğini ve iki gün önce çıkan rapora göre dağıtılan yiyecek ve içeceklerde sağlığa zararlı bir unsur bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, AK Parti'li Meclis Üyesi Onur Taylan, İBB ekiplerinin dağıttığı gıdaların kimilerinde son kullanma tarihi bulunmadığını vurgulayarak, dağıtımın okul yönetimi ve kaymakamlıktan izin alınmadan yapıldığını ifade etti. Taylan, ayrıca dağıtım öncesi gıda kumanyalarından alınan numunelerin kontrol edilmiş olması gerektiğini dile getirdi.

İddialara yanıt veren Şile Belediye Başkanı Kabadayı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince hazırlanan raporun temiz çıkacağından emin olduklarını belirterek, bu durumu açıklamak için raporu beklediklerini ifade etti. Kabadayı, gıda kumanyalarının bazılarında son kullanma tarihi bulunmadığı iddialarına karşılık, "Son kullanım tarihi geçmiş ürünlerin belgesi var mı? Biz o belgeleri isteriz çünkü belgeyle konuşuyoruz." dedi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Los Angeles'taki Yangınlara İtfaiyeden Küçük Su Çantası Taktikleri
2
Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı
3
Eski Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti
4
Libya Başbakanı Dibeybe’den Lübnan Cumhurbaşkanı Avn’a Tebrik
5
Elon Musk ile Alice Weidel Arasındaki İslam Karşıtı Tartışma Canlı Yayında Gündem Oldu
6
Almanya'da İki Sendika, Sosyal Medya Platformu X'ten Ayrılma Kararı Aldı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak