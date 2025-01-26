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Şile'de Denizde Bulunan Eğitim Mayını İmha Edildi

Şile'de balıkçılar tarafından bulunan eğitim mayını, güvenlik ekipleri tarafından imha edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:03
Şile'de Denizde Bulunan Eğitim Mayını İmha Edildi

Şile'de Eğitim Mayını Tehlikesi Ortadan Kaldırıldı

İstanbul'un Şile ilçesi'nde denizden çıkan bir cisim, balıkçılar tarafından fark edilerek ilgili güvenlik güçlerine bildirildi. Olay, Şile Limanı yakınlarında gerçekleşti.

İhbar Üzerine Hızla Hareket Geçildi

Balıkçılar durumun ciddiyetini fark etmesi üzerine hemen polis, sağlık, itfaiye, Sahil Güvenlik ve Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, denizdeki cismin bir eğitim mayını olduğu tespit edildi.

Bölge Güvenlik Tedbirleri ile Kapatıldı

Güvenlik tedbirleri kapsamında, olay yeri araç ve yaya girişine kapatıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, eğitim mayını Sahil Güvenlik ve SAS ekipleri tarafından Şile açıklarında imha edildi.

Olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yaşanmazken, bölgedeki deniz trafiği ise normale döndü.

İstanbul'un Şile ilçesinde denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde denizde bulunan eğitim mayını imha edildi.

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