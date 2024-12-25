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Şile'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 54 Öğrenci Taburcu Edildi

Şile'de gıda zehirlenmesi iddiaları üzerine hastaneye kaldırılan 56 öğrenciden 54'ü tedavi sonrası taburcu edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:13
Şile'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 54 Öğrenci Taburcu Edildi

Şile'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 54 Öğrenci Taburcu Edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Şile'deki 75. Yıl Ortaokulu'nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 56 öğrenciden 54'ünün tedavi sonrası taburcu edildiğini açıkladı.

İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bu öğrencilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından dağıtılan gıda kumanyası sonrası bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurduklarını belirtti.

Olayın Gelişimi

Sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu önünde İBB'ye ait mobil araçtan, sandviç, kek ve süt içeren gıda kumanyası dağıtıldı. Dağıtımın ardından öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri ortaya çıkmaya başladı.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. 56 öğrenci, ilk müdahalelerin ardından Şile Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yapılan açıklamada, "Hastalarımızın tedavileri gerekli tedavi protokolleri çerçevesinde yürütülmüştür. 54 öğrencimiz taburcu edilmiştir. 2 öğrencimizin ise tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumları iyidir. Olayın kaynağının tespit edilmesi için çalışmalar sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dağıtılan tüm gıda kumanyası ise toplatılırken, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı kaydedildi.

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